Billeder: Danmarks Tekniske Museum åbner ny udstilling

Udstillingen fortæller via en række nedslag i historien om industriens udvikling i Danmark helt tilbage fra det simple håndværk over industrialiseringen til nutidens stigende brug af robotter.

- Den industrielle udvikling er et emne, som er meget oppe at vende i øjeblikket, hvor robotter i højere og højere grad gør deres indtog i industrien. Denne udstilling sætter udviklingen i perspektiv. Det er ved at kigge på fortiden, at vi kan ruste os til fremtiden, fortæller direktør for Danmarks Tekniske Museum, Jesper Buris Larsen.