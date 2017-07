Billeder: Da nazisterne indtog Hornbæk

Det var i 1873, at kunstnerne begyndte at komme til Hornbæk.

- Der kom Krøyer, Zartmann og Eckersberg blandt andet. Drachmann kom i 1875. Krøyer syntes, at der var vidunderligt heroppe om vinteren, men at her var for mange gæster om sommeren. Derfor flytter han i 1891 til Skagen. Så der var en kunstnerkoloni heroppe fra 1873 til 1891. Man siger jo om Drachmann, at han er begravet i Skagen, men hans sjæl er her, siger Aase Kjær.