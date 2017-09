Politiet indsatte en stor styrke for at få styr på det, der skulle vise sig at være en øvelse. Foto: Ulrik Bachmann

Bevæbnet mand var bare en øvelse

På politigården i Helsingør blev der straks iværksat en aktion med et stort antal betjente, som blev sendt til stedet .

De afspærrede et større område, og efter en halv times tid lykkedes det de specialuddannede politifolk at finde frem til den bevæbnede mand, som viste sig at indgå som figurant i en øvelse, som Beredskabsstyrelsens højskole i Snekkersten var i gang med at holde for folk, der skal udsendes i international tjeneste.