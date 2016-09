Se billedserie Anne-Katrine Rudbæk fra København har taget sin hund Luna med. Hun har kendt til besøgshundekorpset i årevis, og det sidste år har hun ventet på, at Luna blev gammel nok til at gå til optagelsesprøve. Hun arbejder i forvejen frivilligt på Rigshospitalet og håber, at Luna kan blive besøgshund, så de to kan gøre en forskel sammen. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Besøgshunde blev målt, vejet og nusset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besøgshunde blev målt, vejet og nusset

Helsingør - 09. september 2016 kl. 14:16 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pia Ammitzbøl fra Skovshoved Dyreklinik løfter undersøgende sanktbernhardshunden Bandits pote, mens hans ejer ser forventningsfuldt til. Med en kampvægt på 62 kilo ville Bandit kunne vælte de fleste ældre mennesker omkuld, men umiddelbart lader han til at være en både rolig og tålmodig hund, konstaterer dyrlægen.

Hans gemyt skal dog testes yderligere i det næste rum, hvor han skal udsættes for krykker, gangstativer, kørestole og pludselige, høje lyde. Hvis han farer sammen eller bliver aggressiv, er han dumpet. Han kan heller ikke bruges, hvis han klynger sig til sin ejer og ikke opsøger kontakt til andre.

Der er rift om besøgshundene på landets plejehjem, og derfor har Trygfonden endnu en gang inviteret hunde og deres ejere til optagelsesprøve for at kunne udvide korpset af besøgshunde. Onsdag eftermiddag var 38 hunde således forbi Kristinehøj Plejehjem i Helsingør for at blive målt, vejet og afprøvet i et miljø, der ligner det, som besøgene vil foregå i.

De eneste egentlige krav til besøgshundene er, at de er mindst et år gamle, og at de ikke er af en ulovlig race. Men en god besøgshund er også rolig, sund og glad for mennesker, og derfor skal hundene undersøges grundigt og vurderes, før de kan blive en del af korpset.

Heldigvis blev mange erklæret egnet onsdag, og dermed kan beboere på plejehjem og andre institutioner i Region Hovedstaden godt begynde at glæde sig til at kunne vælge imellem et væld af både store og små hunde. Også projektleder og adfærdsbiolog Galina Plesner glæder sig.

- Der er mange institutioner i hele landet, der efterspørger besøgshundene. Derfor er vi glade for at komme til Kristinehøj Plejehjem for at møde nye hunde, som kan hjælpe med at give gode oplevelser til nogle af de mennesker, der ellers ikke har mulighed for samvær med dyr i hverdagen, siger hun.

Trygfondens besøgshunde har i dag omkring 500 hunde og deres ejere i korpset samt omkring 580 institutioner, der gerne vil have besøg. Der er optagelsesprøver til besøgshundekorpset i hele landet i løbet af 2016. I foråret foregik prøverne i Aalborg, Herning, Odense, Næstved og Aarhus, mens de i efteråret afholdes i Helsingør, Roskilde, Sønderborg og Vejle.