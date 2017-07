Den svenske kvinde blev udsat for et øltrick på Madværftet. Foto: Allan Nørregaard

Beskidt øltrick på Madværftet

Helsingør - 14. juli 2017 kl. 10:07 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig kvinde fra Lund i Sverige blev torsdag eftermiddag udsat for et øltrick da hun sammen med sine tre børn var på Madværftet i Helsingør for at spise og hygge sig.

Kvinden købte mad til familien og satte sig for at spise. Bagved hende sad to mænd af mellemøstlig udseende. Den ene var 25-30 år og den anden 35-40 år.

Pludselig hældte den ene øl ud over kvinden, eller han lod, som om han væltede sit ølkrus, så hun blev våd. De to mænd undskyldte på engelsk og forsvandt derefter fra stedet. Og først der opdagede kvinden, at hun havde mistet sin pung indeholdende fire kreditkort, kørekort og svenske kontanter.

At ølspildet har været et forsøg på at aflede kvindens opmærksom er Nordsjællands Politi ikke i tvivl om.

