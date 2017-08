Berygtet kattefænger har igen kostet stribevis af katte livet

Mens en kvinde venter på at få udmålt sin straf for dyremishandling har hun igen samlet snesevis af katte omkring sig i en campingvogn. Langt de fleste måtte aflives. Dyreværnet er rystet over sagen, skriver Helsingør Dagblad torsdag.

I november sidste år blev den da 52-årige kvinde fra Snekkersten kendt skyldig i mishandling af katte, som hun havde taget til sig i en campingvogn ved Støberivej i Helsingør. Hun fik samtidigt et midlertidigt forbud mod at omgås og holde dyr.Men midt i ventetiden på sin strafudmåling, der bliver forkyndt til efteråret, tog hun i marts igen herreløse katte til sig i den samme campingvogn, som hun havde flyttet fra Helsingør til et område i Kokkedal. Det var Nordsjællands Politi der i marts i år fik et tip om, at kvindens kattekoloni. Et par politifolk dukkede op på stedet. Dyreværnet blev orienteret og sørgede for at hente kattene, som for en stor dels vedkommende var med killinger. I første omgang var Dyreværnets dyrlæger fortrøstningsfulde med hensyn til at få restitueret kattene og skaffet dem nye hjem. De var angrebet af lopper og orme og led af pelsløse pletter. Der ud over lod de ikke til at have lidt uoprettelig skade. Men skinnet bedragede. Det gik nemlig hurtigt op for Dyreværnet, at størstedelen af dem var ramt af den uhelbredelige kattesygdom FIP (Felin Infektiøs Peritonitis) - en dødeligt og meget smitsom betændelse i bryst- og bughulen, skriver Helsingør DagbladModstræbende måtte Dyreværnet indse, at kattenes liv ikke stod til at redde, og de blev aflivet. Kun en lille håndfuld af de indbragte katte overlevede pensionen hos den 52-årige.- FIP er forårsaget af coronavirus, som oftest ses i store kattehold, især ved dårlig hygiejne så dette var en direkte følgevirkning af kvindens kattehold, siger dyrlæge Rikke Christensen-Lee, som er direktør i Dyreværnet, til Helsingør Dagblad. Hun peger på at kattene havde haft et bedre liv som vilde, end under den 52-åriges kvindes "omsorg". - Dyreværnet er et "no kill" (dræb ikke)-internat, og vi sætter alle sejl til i bestræbelserne på at redde hvert enkelt dyr. Så en sag med 19 katte - det faktiske antal var langt over 30, da de drægtige fødte undervejs - hvoraf kun en håndfuld overlever er en meget alvorlig sag for Dyreværnet, siger Rikke Christensen-Lee, til Helsingør Dagblad. Dyreværnsdirektøren tilføjer at det sker om og om igen, at kattemødre gentager deres misforståede dyrepleje, efter at være taget for det én gang.Før retten udmålte straffen til den 52-årige kvinde blev det besluttet, at hun skulle mentalundersøges