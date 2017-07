Beruset mand anmeldte påkørsel

Klokken 10.25 fredag modtog politiet en anmeldelse fra en 50-årig mand fra Kokkedal, som ifølge sin egen forklaring var blevet påkørt kort for inden midt på gågaden Stjernegade i Helsingørs indre by, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Politiet sendte en patrulje til stedet, og konstaterede, at sagen var mere broget. For det lykkedes nemlig at få fat i føreren af personbilen, en 55-årig mand fra Helsingør, som fortalte, at han havde kørt med meget lav fart, og på intet tidspunkt havde forsøgt at påkøre den 50-årige, som var stærkt beruset, og råbte, at det var en gågade.