Beboere indviede pizzaovn

- Vi havde et super arrangement, da vi indviede pizza-ovnen i Nøjsomhed. Der blev lavet et hav af forskellige pizza-varianter i går, da over 80 personer var med til at indvie den nye pizzaovn! Vi glæder os til mange flere dage med fut i pizzaovnen hen over sommeren, lyder det fra Lyng Brøndum Dyrholm, der er projektudvikler på BoGro-fælleshaveprojektet, der lagde fra land i Tibberupparken i Espergærde i begyndelsen af 2015, og som bevægede sig videre til Vapnagaard i Helsingør sidste år.