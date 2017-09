Bavarian Nordics succestrategi har lidt et knæk

Kvistgård-firmaet Bavarian Nordic havde en hård tur gennem finanskrisen, men biotekselskabet er de sidste fem år steget 847 procent i værdi.

Torsdag aften og fredag morgen har strategien bag den succes fået et alvorligt hak i tuden. Det vurderer investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

Han inddeler selskabets strategi for at tjene penge i to ben. Det ene handler om vacciner og særligt dem mod kopper.

Det andet ben handler om at skaffe sig dyrebar viden inde for forskning i særlige former for kræft, vurderer han.

- Jeg tror, at Bavarian Nordic har håbet på en slags generika-forskning, som vil give dem så stor en viden, om de områder de arbejdede med, at det ikke kun førte til et enkelt produkt, siger han.

Det ville også gøre Bavarian Nordic til en værdifuld samarbejdspartner for større medicinalvirksomheder.

Torsdag aften oplyste Bavarian Nordic, at den har stoppet et studie i et middel til behandling af prostatakræft, der hedder Prostavac.

Fredag morgen blev selskabets aktie halveret i værdi, da handlen startede på aktiemarkedet.

Studiets stop gør ondt på tilliden til den del af Bavarians forretning, der hviler i forskningen i kræftbehandlinger.

Derfor mener Per Hansen, at aktiens værditab ikke kun er et udtryk for den tabte indtjening ved Prostavac.

Det inkluderer også, at investorerne regnede med kommende indtjeninger fra selskabets forskning. Den forventning har fået et slag med studiets kollaps.

- Jeg tror, at man skal forstå, at når det handler om at lave forsøg på mennesker, er det altafgørende, at forsøgene viser de effekter, man går efter, siger Per Hansen.