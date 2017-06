Bander skal stoppes: Klubber holder ekstra åbent i ferien

Klubberne Tetriz og Cube skal holde ekstra åbent i skolernes sommerferie for at forebygge ungdomskriminalitet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På byrådsmødet mandag aften var der enighed om at lade de to ungdomsklubber, Cube og Tetriz i henholdsvis Vapnagaard og Nøjsomhed holde ekstra åbent i skolernes sommerferie. Det sker ud fra et ønske om at holde unge i de to belastede boligområder væk fra gaden og dermed også risikoen for at blive fristet af bander. Der har i den seneste tid været en anspændt situation i bandemiljøet, fordi banden Loyal To Familia, som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis, efter løsladelsen af deres præsident Shuab Khan har meldt ud, at man er ved at åbne afdelinger i Helsingør og Nivå. En udmelding, der kom i kølvandet på nyheden, om at Kokkedal-afdelingen af LTF angiveligt skulle have meldt sig ud. Shuab Khan udtalte dog til Frederiksborg Amts Avis, at der var tale om, at den pågældende afdeling var blevet smidt ud.