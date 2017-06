Flere tusinde unge gik fra Snekkersten til Helsingør pinsedag, hvor ølløbet kulminerede ved Kulturværftet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Bandemedlemmer, vold og fuldskab ved ølløb

Helsingør - 05. juni 2017 kl. 13:12 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det traditionsrige ølløb fra Snekkersten til Helsingør foregik med masser af våde varer både i svælget og fra oven, da vejret ikke viste sig fra sin bedste side. Traditionen tro var der også lidt uro, når så mange unge er samlet på et sted.

Klokken 15.52 blev en gruppe bandemedlemmer afvist ved Allégade, da de var på vej ned mod festpladsen ved Kulturværftet. De havde viftet med deres »banderegalier«, oplyser vagtchef Søren Bjørnestad uden dog at kunne komme nærmere om, hvilken bande de angiveligt tilhørte. Der var tale om fire personer.

Omkring samme tid blev en 24-årig mand fra Helsingør anholdt på pladsen i besiddelse af 5,6 gram hash, og politiet havde travlt i netop de minutter. Klokken 15.56 fik de en anmeldelse om trusler på livet mod en 23-årig mand fra Helsingør. En et år ældre bekendt fra Helsingør, som politiet i øvrigt også kender, havde viftet med en mindre foldekniv og truet ham verbalt. Ifølge vagtchefen skulle det dreje sig om noget gammelt nag, så den 24-årige mand blev derefter anholdt og afhørt.

17.25 var 19-årig mand for fuld til at tage vare på sig selv, og klokken 17.43 fik politiet endnu en anmeldelse om vold. En gerningsmand havde taget halsgreb på en 21-årig mand fra Helsingør.

- Han havde taget rimelig hårdt fat men dog ikke sådan, at han var i livsfare. Vi har en mistænkt i sagen, så vi regner med at løbe den op, siger vagtchef Søren Bjørnestad til Frederiksborg Amts Avis.

Ølløbet havde i år pladsen ved Kulturværftet som endestation, og trods voldsepisoderne vurderer vagtchefen, at alt er forløbet som forventet. Politiet var massivt til stede for at skabe tryghed og orden blandt de mange fulde unge mennesker.

- Jeg synes, at det er forløbet meget godt. Jeg kan godt lide, at vi kan komme til og ikke skal ud at gå i sand eller hente nogen ude i vandet, siger Søren Bjørnestad med reference til, at stranden tidligere var endestationen.

Politiet måtte senere på aftenen tage en 25-årig mand med på stationen. Ikke på grund af vold eller fuldskab men på grund af, at han blev ved med at blande sig i politiets arbejde trods flere advarsler. Klokken 20.28 fik politiet en anmeldelse om uro. Denne gang var det tre pantsamlere, der var kommet op at slås. Der var tale om to 16-17-årige og en 31-årig mand - alle fra Helsingør, oplyser vagtchefen.