Bandemand fanget efter syv måneder

En 29-årig mand med tilknytning til banden Loyal to Familia blev juleaftensdag anholdt i Gentofte og sigtet for medvirken til et groft overfald i Helsingør for snart syv måneder siden. Den 29-årige, som stammer fra Helsingør og har været efterlyst i længere tid, fremstilles formentlig senere i dag i et grundlovsforhør ved retten i Lyngby.

På videoptagelserne, som var foretaget fra to kameraer, kunne man først se en gruppe unge mænd ankomme i tre forskellige personbiler, og styrte i retning af et mål på Sydvej. Kamera nummer to fangede ligeså skarpt gruppen i færd med først at skubbe offeret ind i en hæk, og siden slæbe ham ud på fortovet, hvor han blev slået og sparket på kroppen og i hovedet. Undervejs i filmfremvisningen havde de tiltalte og en del af deres venner på tilskuerpladserne svært ved at undgå at grine af episoden på skærmen, der dog heldigvis endte uden, at offeret fik varige skader.