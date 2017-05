Bande-uro: Politiet slår til ved mistanke om hashhandel

Uroen i bandemiljøet får Nordsjællands Politi til at have et endnu skarpere fokus på folk, der er i besiddelse af hash eller kokain.

Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen understreger, at hashmarkedet er årsagen til, at der overhovedet er bandegrupperinger i området.

Ved 16.45-tiden blev en 17-årig mand fra Hornbæk stoppet på Hellebækvej nær nummer 87. Han var i besiddelse af 17,17 gram hash, og det udløser en sigtelse for besiddelse af hash til videresalg. Fire timere senere blev to mænd stoppet i Nygård nær Horserød. En 33-årig mand havde 14,1 gram kokain, som politiet fandt i mandens bil. En 24-årig passager havde 0,2 gram hash. Han er kendt af politiet for i en periode at have tilknytning til LTF, oplyser vicepolitiinspektør Lau Lauritzen til Frederiksborg Amts Avis.