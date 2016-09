Byggeriet set delvist fra luften. Illustration: Domea

Badevej-projekt er nu endelig på plads

Helsingør - 22. september 2016 kl. 04:34 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd har givet den endelig godkendelse til lokalplan for byggeri på Badevej med 30 boliger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På byrådsmødet mandag gav samtlige medlemmer deres godkendelse af den endelige lokalplan for et usædvanligt boligprojekt på Badevej 2 til 4 med 30 boliger fra 70 til 105 kvadratmeter. Det specielle ved projektet er, at halvdelen opføres som private boliger og halvdelen som almennyttige boliger. Det er Boligselskabet af 1961 og deres administrator Domea, som står bag projektet. På byrådsmødet kom det økonomiske grundlag for den almennyttige del af byggeriet også på plads, da der blev givet en den nødvendige »skema A-godkendelse«, der er en kommunal lånegaranti.

Fire byhuse

Grunden huser i dag række forfaldne erhvervsbygninger, som skal rives ned til fordel for fire by- eller punkthuse i tre plan med flade tage. Og netop nedrivningen var Lokaldemokraternes Jan Ryberg glad for.

- Det er et rigtig godt projekt, som virkelig giver området et løft. Bygninger har været et deprimerende syn i mange år, sagde han.

Også Radikales Christian Holm Donatzky roste projektet som han kaldte et eksempel til efterfølgelse i forhold til at blande forskelle boligstørrelser.

Mere almennyttigt?

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V) støttede også forslaget, men understregede samtidig at et flertal af i Byrådet tidligere havde stemt for, at andelen og omfanget af det almennyttige boligbyggeri i kommunen ikke skulle stige.