Pigens mor fik nys om Skype-chatten med den ukendte bruger og anmeldte sagen til politiet. Foto: Victor Viemose

Bad 12-årig pige tage blusen af på webcam

Helsingør - 16. august 2017 kl. 10:47 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 12-årig pige fra Helsingør blev tirsdag eftermiddag offer for en blufærdighedskrænkelse over nettet. Pigen sad ved computeren og chattede på Skype med en bruger, der anvendte et pigenavn, da brugeren pludselig bad den 12-årige pige tage sin bluse af og vise det over webcam. Pigens mor var dog hjemme og opdagede optrinnet, som hun straks anmeldte til politiet.

Politikommissær ved Nordsjællands Politi, Henrik Sejer, fortæller, at den slags, hvor man kun har en IP-adresse at gå efter, som regel er svære at efterforske.

- Når der er tale om et enkeltstående tilfælde, vil vurderingen formentlig blive, at vi ikke har ressourcer til at efterforske det. Jeg vil dog komme med en opfordring til alle forældre om at være opmærksom på deres børns færden på nettet, så vi kan forebygge den her slags episoder, siger Henrik Sejer.