Asylansøgere forsøgte 11 gange at snige sig ombord på færgerne

Natten til onsdag blev der lavet 11 forsøg på at gemme sig på en lastbil i håb om at komme til Sverige.

Ved 23.30-tiden blev to 16-årige drenge stoppet og kørt tilbage til Sandholmlejren.

To tomer senere var det fire unge mænd, der blev opdaget under et forsøg på at snige sig ombord på en af færgerne. Klokken 04.25 blev der yderligere fundet fem mænd under en lastbil. Tre af de 11 episoder var gengangere, fremgår det af politiets døgnrapport.