66-årige Anna Korsgaard og hendes naboer bor i visiterede ældre- og handicapboliger på Pinjevej. De hjælper hinanden, og hvis en beboer bliver indlagt på hospitalet, holder de andre øje med hans eller hendes bolig. Foto: Sarah Marie Winther

Anna ventede tre kvarter på ambulancen

Helsingør - 31. august 2016 kl. 04:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helt almindelig torsdag udviklede sig på få minutter til et mareridt for 66-årige Anna Korsgaard fra Helsingør.

Ved femtiden om eftermiddagen fandt hun sin nabo liggende på ryggen op ad trappen til hoveddøren med sin rollator over sig. Hun var faldet og havde slået hovedet, og hun skreg af smerte.

- Jeg fik fjernet rollatoren, men hendes ben var stadig viklet ind i den. Og da jeg løftede hendes hoved, så jeg en ordentlige plamage af blod på trappen, forklarer Anna Korsgaard rystet.

Hun ringede til alarmcentralen med det samme, men kom først igennem efter fem gange. Her blev hun stillet om til en sygeplejerske, der bad hende prøve at stoppe blødningen, indtil der kom en ambulance.

Hun og to genboer endte med at sidde på trappen med i 45 minutter, før der skete noget. De ringede 112 yderligere to gange, men fik at vide, at ambulancen kom langvejs fra. Imens var naboen blevet ukontaktbar, og det blødte kraftigt fra hendes baghoved. Først klokken seks dukkede ambulancen op.

- Jeg er simpelthen så harm, for det skal fandeme ikke tage tre kvarter at få en ambulance, siger Anna Korsgaard, der siden episoden har haft ondt i ryggen og i hovedet, formentlig fordi hun har stået bøjet over naboen i så lang tid, selvom hun selv lider af svimmelhed.

I Hovedstadens Akutberedskab kan man ikke umiddelbart genkende en responstid på 45 minutter, men vil gerne undersøge sagen med samtykke fra patienten.

Region Hovedstadens mål er, at 90 procent af alle udrykningskørsler skal nå frem indenfor 13 minutter. For kørsler uden udrykning er der ikke noget politisk fastsat mål, men et internt mål i Akutberedskabet lyder på 25 minutter.

Akutberedskabet råder over cirka 45 ambulancer, der holder på forskellige baser rundt omkring i regionens områder. Ambulancerne er i brug døgnet rundt, og det er et teknisk personale, der skal sikre, at de bliver udnyttet bedst muligt.

Derfor kan en ambulance, der har base i Nordsjælland, sagtens være et helt andet sted, når den bliver tilkaldt. Den kan også blive omdirigeret på vej til en ulykke, hvis Akutberedskabet vurderer, at der er mere brug for den et andet sted.