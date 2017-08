Anmeldelse: Far snuppede søns børneopsparing

En 21-årig hjemmeboende mand fra Helsingør anmeldte mandag sin far for truende adfærd. Grunden til den truende adfærd var angiveligt, at faren havde lukket for adgangen til den 21-åriges børneopsparing, så sønnen ikke havde adgang til pengene. Den beslutning faldt tilsyneladende ikke i den 21-åriges smag, som anmeldte faren herefter. Politiet har ikke handlet på anmeldelsen, men mener at det hører under civilt søgsmål, fortæller Henrik Sejer, politikommissær ved Nordsjællands Politi.