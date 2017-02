Hellebækvej skal permanent lukkes for gennemkørende trafik, hvis det står til Naturstyrelsen. Nu kan borgerne komme med bemærkninger.Foto: Andreas Norrie

Anbefaler fortsat lukning af Hellebækvej gennem Kohaven

Helsingør - 18. februar 2017 kl. 04:52 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af april 2015 blev Hellebækvej som et forsøg lukket for gennemkørende trafik. Og nu er det blevet tid til at evaluere forsøget.

Naturstyrelsen har besluttet sig og anbefaler, at Hellebækvej forbliver lukket, og nu har borgerne mulighed for at give deres besyv med. Der er nemlig høring frem til den 14. marts.

- Såfremt du har bemærkninger til forsøget eller til den fremtidige vejudformning i forhold til, om vejen fortsat skal være lukket, eller om den skal åbnes igen, har du mulighed for at skrive dine bemærkninger til blv@helsingor.dk. Sagen planlægges forelagt Helsingør Kommunens Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg på deres møde tirsdag den 4. april, hedder det i en pressemeddelelse fra Helsingør Kommune.

Det var også Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget som for to år siden besluttede at gennemføre et forsøg med lukning af Hellebækvej mellem Nygård og Hellebæk igennem Naturstyrelsens arealer og Hellebæk Kohave.

Center for By, Land og Vand vurderede dengang, at en lukning for gennemkørsel vil løse et trafikalt problem - oplevelsen af utryg færdsel på Bøssemagergade - samt opfylde de oprindelige visioner fra 2004 om, at Naturstyrelsens område skulle være et naturområde.

Og forsøget har i følge Naturstyrelsen virket efter hensigten.