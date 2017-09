Helsingør Kommune bruger flere penge på administration end både nabokommunerne og gennemsnittet i Region Hovedstaden. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Analyse: Kommunens administration er for dyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Analyse: Kommunens administration er for dyr

Helsingør - 01. september 2017 kl. 10:59 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommunes udgifter til administration

er højere end i nabokommunerne og markant højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden, viser analyse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. Gladsaxe, Høje-Taastrup, Glostrup og Hvidovre. Det er nogle af de kommuner, som Helsingør sædvanligvis sammenligner sig med. Blandt andet, når det kommer til udgifter til administration. I Helsingør Kommune har man haft en formodning om at niveauet på netop dette lå højere end gennemsnit, og det har vist sig at stemme. Således lyder det i en ny undersøgelse af administrationen, at udgifterne til denne er højere end i både nabokommunerne, Region Hovedstaden og de førnævnte sammenlignelige kommuner.

- Vi har før været inde og spare på administrationen, men kunne se, at vi fortsat lå højt. Derfor bad vi sidste år om at få iværksat denne her undersøgelse, siger borgmester Benedikte Kiær.

Helsingør Kommune brugte sidste år 556 millioner kroner på administration, mens det tal forventes at hedde 538 millioner i år. Det er 8691 kroner per indbygger. Til sammenligning bruger man 8080 kroner per indbygger i de omkringliggende kommuner og 7502 kroner i Region Hovedstaden. I Gladsaxe, Høje-Taastrup, Hvidovre og Glostrup, som Helsingør sammenligner sig med, hedder tallet 8238 kroner per indbygger.

Julelys og bryllupsgaver

I efterårets budgetforhandlinger skal byrådet tage stilling til, hvorvidt analysens resultater er noget, som der skal handles på. Kommunen har til formålet udarbejdet en række forslag til besparelser og effektiviseringer på området.

- Vi skal kigge hinanden i øjnene, og så skal vi beslutte, om det er noget, der skal gøres noget ved og i så fald hvad, siger Benedikte Kiær, som dog ikke ønsker at tage stilling til de konkrete spareforslag.

De potentielle besparelser spænder lige fra afskaffelse af julelys og bryllupsgaver til ansættelse af arabisk-talende medarbejdere for at spare udgifter til tolke.