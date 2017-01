På trods af mange forskellige indsatser udgør indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande stadig knapt en fjerdedel af Helsingør Kommunes kvindelige kontanthjælps- og dagpengemodtagere. Foto: Sarah Marie Winther

Alt for mange indvandrerkvinder står stadig udenfor arbejdsmarkedet

Helsingør - 11. januar 2017 kl. 04:13 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsløshed: Trods flere års tiltag er det ikke lykkedes Helsingør Kommune at nedbringe ledigheden for kvinder med anden etnisk baggrund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande fylder stadig massivt i statistikkerne for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i Helsingør Kommune. Det er konklusionen fra Center for Job og Uddannelse, som i den forbindelse har bedt Beskæftigelsesudvalget tage stilling til, om der skal igangsættes flere tiltag for at få netop denne målgruppe ud på arbejdsmarkedet.

» Der har gennem tiden været iværksat forskellige beskæftigelsesindsatser, som desværre ikke har nedbragt ledigheden for de ikke-vestlige kvinder markant«, lyder formuleringen fra Center for Job og Uddannelse.

I 2014 var der 250 indvandrerkvinder, der modtog kontanthjælp eller dagpenge, hvilket på det tidspunkt svarede til 23,2 procent af alle kvindelige kontanthjælps- og dagpengemodtagere i kommunen. I oktober 2016, to år efter, var tallet faldet til 220 indvandrerkvinder, men fordi det samlede antal kvinder var faldet mere drastisk, var andelen af indvandrerkvinder på kontanthjælp og dagpenge vokset til 24,2 procent.

Der kan være flere årsager til, at indvandrerkvinder er dårligere end danske kvinder til at finde arbejde, som for eksempel lavere uddannelsesniveau og manglende sprogkundskaber og dermed mindre erhvervserfaring og arbejdsmarkedsforståelse.

Praktikpladser til alle

En løsning er ifølge Center for Job og Uddannelse, at Helsingør Kommune indgår et samarbejde med den private aktør DEKRA, som blandt andet leverer integrationsforløb og jobformidling til kommunerne. Sidste forår startede DEKRA et projekt op, der skulle bane vejen til arbejdsmarkedet for kvindelige nytilkomne flygtninge, og indtil videre tyder alting på, at det er lykkedes.

Efter et halvt års intensiv danskundervisning skulle det første hold af kvinder starte i virksomhedspraktik, og på bare tre uger lykkedes det de to parter at finde pladser til alle 37 kvinder, der kom fra henholdsvis Syrien, Eritrea, Iran og Pakistan. Om praktikpladserne føre til job, er ikke til at sige endnu, men chefkonsulent Michael Nørregaard er fortrøstningsfuld.

- Vi har bevidst valgt at gå efter nogle små og mellemstore virksomheder, hvor vi ser gode muligheder for fastansættelse, hvis praktiktiden går godt, siger han.

Skubber mere på

Men hvad er det så, der gør, at kvindelige flygtninge tilsyneladende har lettere ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet end kvindelige ikke-vestlige indvandrere, som har tilbragt årevis i landet og kender de danske normer? Ifølge områdeleder i Jobcenter Helsingør, Birgitte Kongsted, findes forklaringen i kommunernes håndtering af flygtninge.

- Der er sket en forandring i, hvordan man møder de mennesker, der kommer til landet, hvilke krav man stiller til dem og hvor tidligt, man stiller de krav. Tingene ændrer sig, og i dag er vi overbevist om, at beskæftigelse er godt for alle, så vi skubber mere på. For eksempel anser vi ikke længere sproget for at være en hindring for det at gå på arbejde, ligesom vi ikke anser sygdom for at være det. Selvom man er i et afklaringsforløb, så har man jo en arbejdsevne alligevel, siger Birgitte Kongsted.

Hun peger desuden på, at der er kommet flere jobs på 6-12 timer om ugen, som man kan varetage, selvom man har en sygdom.

- Og så er integrationsydelsen blevet sat væsentligt ned, og det har måske også givet et incitament. Jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt det har virket, men det er i hvert fald en politisk indsats, som man tror meget på, siger hun.