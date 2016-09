Alle børnene læser

For resten af eleverne på skolerne vil dagen forme sig på forskellige måder - nogle læser, nogle lytter, nogle tegner, og nogle synger. Fælles for alle eleverne er, at de skal ud på gader og stræder og læse. Det bliver en hyggelig dag med masser af læsning for et godt formål.

Målet med den internationale læsedag er blandt andet at lære om Børnekonventionens artikel 28, der handler om, at alle børn har ret til en uddannelse. Det er også at sætte fokus på værdien af at kunne læse, at blive opmærksom på at læsning er et middel til at kunne ændre sin egen og andres situation, og at opleve at læsning foregår alle steder og i alle fag.