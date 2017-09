Afværgede bulgarsk svindelnummer

En forbipasserende mand afværgede tirsdag middag det, der nemt kunne være endt i bedrageri eller tricktyveri. Kloken 12-30 så den forbipasserende, at tre udenlandske mænd i en sort Mercedes med bulgarske nummerplader havde stoppet en ældre mand på Smakkevej. De forsøgte at prakke ham nogle guld-smykker på, men den forbipasserende fik verfet de tre væk. Imidlertid vendte de bare rundt og kom straks tilbage til den ældre mand, som igen blev kontaktet. Denne gang af en mand og en kvinde. Den forbipasserende råbte nu til den ældre mand, at han skulle lade være med at købe noget, for det var højest sandsynligt svindel, og det fik omsider sælgerne til at fordufte.