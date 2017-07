Der går længere tid end oprindeligt tænkt, før der bliver taget første spadestik til dette projekt. Ilustration: Nova5/Elkiær & Ebbeskov

Afsløring: Byggeri af kæmpe-stadion bliver forsinket

Helsingør - 14. juli 2017 kl. 04:03 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggestarten på det nye stadion rykkes »lidt frem i tiden«. Elkabler og afklaring af tribune er nogle af årsagerne, fremgår det af orientering til Byrådet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Byggestarten på det nye 1. divisionsstadion på Gl. Hellebækvej til over 57,6 millioner kroner bliver med største sandsynlighed udskudt til først at blive i januar i stedet for som planlagt engang i august, som det blev meldt ud af kommunen ved præsentationen af projektet i februar. Det fremgår af en orientering fra direktør Lars Rich, Helsingør Kommune, som er blevet sendt til Byrådets medlemmer, og som Frederiksborg Amts Avis er i besiddelse af.

Af orienteringen fremgår det, at fremrykningen af byggeperioden for det første skyldes uklarhed om den fremtidige model for den overdækkede tribune, hvor FC Helsingør gennem et selvstændigt selskab gerne vil tilkøbe en ekstra tribuneetage til VIP-aktiviteter til en værdi af anslået 12 millioner kroner.

For det andet skyldes forsinkelsen, at statslige Energinet.dk først skal fjerne to elkabler, som ligger midt i det kommende byggefelt. Forvaltningen har forhandlet med institutionen om sagen, men kablerne forventes først at fjerne fjernet omkring 1. maj, selv om der kan være nogen usikkerhed om tidspunktet, fremgår det videre af direktørens mail. I den hidtidige tidsplan skal stadion være klar ved indledningen på forårssæsonen i 1. division, som er i marts.

Også renovering på Nordre Strandvej

Siden denne plan blev lagt er FC Helsingør imidlertid rykket op i Alka Superligaen, og har fået midlertidig dispensation af Divisionsforeningen til spille på det eksisterende stadion.

For at få dispensationen skal der imidlertid investeres i alt 6,5 millioner i renovering, lys og andre faciliteter. Heraf har Byrådet tilbage i juni bevilliget 2,9 millioner kroner af det nødvendige beløb.

For øjeblikket er håndværkerne i fuld gang med arbejdet på Nordre Strandvej, så stadionet er klar til første hjemmekamp i landets bedste række 24. juli mod OB.

Usædvanligt

Orienteringen giver også indblik i forhandlingerne mellem Helsingør Kommune og det kommende selskab bag tribunetilbygningen.

Byrådet har tidligere sagt ja til, at der kan laves en ekstra tilbygning til stadion betalt af klubben gennem et selvstændigt selskab. Dog kun med en garanti for, at kommunen bliver holdt skadesløs, hvis klubben skulle gå konkurs.

På møde er forvaltningen og repræsentanterne for selskabet kommet frem til en løsning, hvor kommunen laver et udbud i forbindelse med selve stadionbyggeriet på Gl. Hellebækvej, hvor entreprenørerne både skal give et bud på et stadion med og uden den ekstra tribuneetage. På baggrund af resultatet af udbuddet skal selskabet bag tribunen tage stilling til, hvorvidt man har midlerne til at bestille byggeriet. Ifølge orienteringen er det selskabet, som betaler det supplerende udbudsmateriale. I forhold til denne løsning har kommunens eksterne rådgiver på projektet påpeget, at det er noget usædvanligt at udbyde to projekter, da det giver de bydende entreprenører flere omkostninger.

Klagesager - og risiko?

I forhold til selve plangrundlaget, så godkendte Byrådet før sommerferien den nødvendige lokal- og kommuneplan for projektet. I løbet af sommeren skal forvaltningen imidlertid lave såkaldt en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan miljøvurderingens anbefalinger er indarbejdet i lokalplan og kommuneplantillæg. Denne redegørelse og den endelige bekendtgørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget bliver offentliggjort i august, og derefter er fire ugers klagefrist, hvor der blandt andet kan klages til Planklagenævnet, det tidligere Natur- og Miljøklagenævnet.

Derefter kan forvaltningen gå i gang med at sende byggeriet af projektet i udbud, fremgår det af redegørelsen.

Direktør Lars Rich understreger, at Byrådets politikere vil blive orienteret om eventuelle klager til planklagenævnet. Det særlige ved disse klager er nemlig, at de kan have opsættende virkning, og standse et byggeri, som er i gang. Det betyder også, at politikerne skal beslutte, hvorvidt de skal sætte byggeriet i gang før, at der ligger en afgørelse fra klagenævnet eller ej.

Det fremgår af notatet, at forvaltningen i den forbindelse vil komme med en risikovurdering.

Helsingør Kommune har tidligere været i en situation, hvor man var nødt til at standse et stort igangværende byggeri på grund af et nederlag i Natur- og Miljøklagenævnet. Det skete tilbage i 2014 i forbindelse med projekt Skolen i Bymidten, hvor man endda også siden valgte at ophæve entrepriseaftalerne med entreprenørerne.

