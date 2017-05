Afdød kvinde testamenterer sin millionformue til krisecenter

Det var en overraskelse af de helt store, som leder af krisecenter Røntofte i Helsingør, Marianne Kierkegaard fik, da hun for nyligt en morgen sad på sit kontor på Bøgebakken og åbnede post. Umiddelbart lignede kuverten den slags, der som regel indeholder en regning fra en revisor eller en advokat. I dette tilfælde indeholdt brevet dog noget ganske andet. Det var nemlig meddelelsen om en kæmpe arv, testamenteret af en nu afdød kvinde i Helsingør, til kvindekrisecentret.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Annie Ingeborg Jensen, 66, døde den 6. februar i år efter nogle måneder tidligere at have fået konstateret uhelbredelig kræft. Efter hendes død er det blevet offentliggjort, at hun har testamenteret hele sin formue, et større millionbeløb, til kvindecentret Røntofte i Helsingør.

Helt præcist hvor stort et beløb, der er tale om, ønsker Annie Ingeborg Jensens bror, Carl-Aage Ravn Jensen, Snekkersten, og leder af Røntofte, Marianne Kierkegaard, af juridiske årsager endnu ikke at oplyse.

Men de bekræfter, at der er tale om en »meget stor arv« i et omfang, der på lidt længere sigt kan betyde, at der i Helsingør kan bygges et nyt krisecenter, som arkitekt Jan Utzon allerede har slået stregerne til.

Hvad fremtiden kommer til at byde på for Røntofte, bliver afgjort af bestyrelsen med formand Charlotte Bruhn i spidsen. Mulige planer skal drøftes og det kan være alt fra en yderligere istandsættelse af det eksisterende krisecenter til den ambitiøse drøm om et helt nyt center.

- Vi er fuldstændig målløse. Ubeskriveligt glade og taknemlige og for at være ærlig, så har det taget mig et stykke tid helt at forstå omfanget af det her. Det her er så stort og specielt og jeg føler mig meget ydmyg. Dybest set handler det mindst om beløbets størrelse, men mest om et menneske, der har betænkt os og hele krisecentrets idé med hele sit livs værdier og formue, siger leder Marianne Kierkegaard, der først troede, at brevet med testamentet var gået forkert.

I glæde og taknemlighed over den store millionarv er der nu opsat en mindeplade for Annie Ingeborg Jensen. På pladen står der:

- Til evigt minde og med dyb taknemlighed til Annie Ingeborg Jensen, som i 2017 testamenterede og efterlod alt til krisecenter Røntofte. Af hjertet tak.

- Det første spørgsmål, der meldte sig, var hvorfor, fortæller centrets leder.

Det svar fik hun svar på, da hun mødte Annie Ingeborg Jensens bror, Carl-Aage Ravn Jensen, Snekkersten.

Han har arbejdet i produktionen på Coloplast i 22 år og er stolt af, at hans søster har testamenteret sin formue til netop dette formål, fortæller han til HD.

- Min søster havde en rigtig god veninde, hvis datter har været på Røntofte og har fortalt om den hjælp, hun fik her. En hjælp, der har betydet, at hun på mange leder og kanter har kunnet komme videre med sit liv.

- Min søster blev meget glad og rørt over at høre om datterens historie og har besluttet sig for at støtte det gode arbejde, som krisecentret tilbyder. Annie har altid været meget retfærdighedssøgende. Hun havde svært ved at acceptere, at der sker uretfærdigheder. Jeg tror, hendes holdninger stammer fra 1960'erne, hvor vi voksede op her i Helsingør, hvor vores far drev et større transportfirma. Vi var otte søskende. Fire drenge og fire piger. Pigerne måtte tit vige pladsen, når drengene, der hjalp til i firmaet, skulle til, husker Carl-Aage Ravn Jensen.

Som nummer henholdsvis syv og otte i den store søskendeflok kom han og Annie til at stå hinanden nært. De var efternølerne og gennem hele livet har de været nære venner.

- Vi har altid holdt sammen. Annie var en lidt genert pige gennem alle årene. Da hun blev syg og døde, boede hun alene. Hun var gift i 31 år, før hun blev skilt. Hun fik aldrig børn. Gennem årene var min søster så heldig at få opbygget en pæn formue, og netop fordi hun ikke selv havde børn, har hun søgt et godt formål at testamentere sin formue til.

- Gennem årene i Helsingør har man da også af og til hørt om skæbner, der søgte til kvindekrisecentret og fik hjælp der, når de blev udsat for den ene eller anden slags vold. Røntofte har et godt renommé, siger broderen.

- Da vi var børn, hørte man jo af og til om kvinder, der blev udsat for lidt af hvert. Meget foregik i det skjulte og var tabubelagt. Sådan er det nok stadigvæk lidt. Men heldigvis har vi fået mere åbenhed omkring vold mod kvinder og i familien i det hele taget, og det siger meget om vores samfund og det arbejde, blandt andet krisecentrene gør.

Leder af Røntofte i Helsingør, Marianne Kierkegaard, siger, at det er utroligt rart at blive bekræftet i, at dét arbejde, der gøres, gør en forskel.

- Det her giver også anledning til at rose medarbejdere og frivillige, som gør et kæmpe ildsjæle-arbejde. Det er jo ikke altid, at chefen husker at rose nok og give anerkendelse, siger Marianne Kierkegaard. Mindepladen for Annie Ingeborg Jensen er sat op på krisecenter Røntofte.