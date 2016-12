En advarsel fra Beredskabet hjalp en bilejer med at flytte sin Mercedes, inden den kom til at stå under vand her på Nationernes Allé. Foto: Andreas Norrie.

Advaret af Beredskabet: Reddede sin Mercedes fra oversvømmelse

Juledagene var tæt på at få en ærgerlig afslutning for en mandlig bilejer, som havde parkeret sin Mercedes på Nationernes Allé i Helsingør.

Med stormen Urds indtog på den sjællandske nordkyst, er der nemlig risiko for oversvømmelser i flere områder. Og klokken tre natten til tirsdag fik politiet et opkald fra Beredskabet om en Mercedes, som var parkeret på Nationernes Allé, og risikerede at komme til at stå under vand.