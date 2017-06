Bryan Adams spiller på pladsen foran Kulturvæftet torsdag den 29. juni. Foto: Victor Viemose

Send til din ven. X Artiklen: Adams sælger mindre end Sting Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Adams sælger mindre end Sting

Helsingør - 24. juni 2017 kl. 06:26 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Bryan Adams næste torsdag indtager scenen foran Kulturværftet, bliver det ikke foran en fyldt plads, oplyser Kulturværftet, skriver Frederiksborg Amts Avis. Sidste sommer spillede Sting op til havnefest ved Kulturværftet foran en fyldt plads med 7000 mennesker. Som led i Helsingør Kommunes strategi på kulturområdet ønsker man hvert år at tiltrække store navne til udendørs sommerkoncerter. I år er det den canadiske popsanger Bryan Adams, der har fået tjansen, men med en uge til koncerten regner man hos Kulturværftet, der er arrangør på koncerten, ikke med udsolgt.

- Der kommer ikke lige så mange, som sidste år, men det havde vi også forventet, da Sting er et lidt større navn. Jeg er sikker på, at det nok skal blive en god oplevelse for publikum. Vi kan se, at der blandt andet er en del svenskere, der kommer over for at høre Bryan Adams, siger musikchef på Kulturværftet, Rasmus Schrøder, uden at ville ind på det konkrete antal solgte billetter.

Han fortæller dog, at ordningen med kajpladser, hvor sejlende kan lægge til ved koncerten og høre den fra båden, er populær.

- Her kan vi næsten melde udsolgt, siger Rasmus Schrøder.

Scene påvirker pris

For at komme ind og høre hits som 'Summer of '69' og 'Everything I do (I do it for you)' på torsdag skal man lægge i omegnen af 700 kroner. Rasmus Schrøder erkender, at prisen er i den høje ende, men fortæller at det hænger sammen med settingen.

- Det kræver mange ressourcer at stable en enkeltstående udendørskoncert på benene. Det faktum, at vi skal sætte en stor scene op og tage den ned igen, har haft indvirkning på billetprisen. Vi håber tilgengæld, at det giver en unik koncertoplevelse, siger Rasmus Schrøder.

Derudover giver en udendørs koncert plads til en del flere publikummer. På pladsen foran Kulturværftet er der plads til 7000 mennesker, mens Kulturværftets største indendørs scene, Hal 14, har plads til 2900.