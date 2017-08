Ældre cyklist påkørte bil

En mand på 90 år kom til skade og måtte på skadestuen efter et trafikuheld i krydset Færgevej og Jernbanevej i Helsingør ud for havnepladsen. Den ældre mand cykler over krydset for grønt, men påkører her en bil, der holder stille for rødt i en venstresvingsbane. Ved sammenstødet vælter den ældre mand og slår hovedet i asfalten, oplyser Nordsjællands politi.