Årets misforståelse: Håndværker så livløs mand i lænestol

En ældre mand, der sidder og ser TV i sin lænestol. Det er ikke et scenarie, der normalt vækker opsigt. Det gjorde det imidlertid hos en håndværker, hvis job var at sætte nye vinduer i en bygning på Rolighedsvej i Helsingør. Han bekymrede sig nemlig ikke kun om vinduerne, men også om menneskene omme bag dem. I hvert fald havde håndværkeren onsdag morgen igennem et af vinduerne spottet, at en ældre herre sad i sin lænestol og så TV. Dagen efter sad manden i præcis samme stilling i selvsamme stol foran fjernsynet. Det bekymrede håndværkeren, der blev nervøs for, at der ikke var liv i manden. Håndværkeren kaldte derfor politiet ud torsdag morgen for at undersøge, om manden sad død i sin lænestol. Den teori blev dog afkræftet, så snart politiet troppede op - det viste sig, at manden blot holdte af at sidde i sin lænestol om morgenen og se TV.