Åben mølle i Ålsgårde

Søndag den 18. juni holdes den landsdækkende Mølledag, hvor interesserede kan besøge vandmøller og vindmøller fordelt over hele landet. På Ellekildehavevej i Ålsgårde holder Nordskov Mølle åbent for alle mellem klokken 10-15, og der er gratis adgang.

- Vi har i to år arbejdet på at redde og istandsætte den gamle Nordskov Mølle, og nu er chancen der så for at se, hvor langt vi er kommet. Og høre om fremtids-planerne. Endelig hører vi også gerne ideer og forslag, fortæller Carsten Birket Andersen, formand for Nordskov Mølles Venner.