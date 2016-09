85-årig udsat for røveri-agtigt forhold

En 85-årig kvinde blev mandag middag udsat for et røveri-lignende forhold, da hun kom gående på I. L. Tvedesvej i Helsingør. Kvinden, der bor på Belvederevej, havde været på Dagcentret Hamlet for at træne. På vej hjem blev hendes vej pludselig afspærret ud for kirkegården af en sort bil, hvori der sad tre mænd. Den ene sprang ud og rystede kvinden, mens det lykkedes ham at fravriste hende en bismarck-halskæde i guld og endnu en guldhalskæde.