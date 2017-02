Exitkoordinatorstillingen i Helsingør Kommune blev oprettet blandt andet i lyset af banden Loyal to Familia, som har sine rødder i blandt andet Kokkedal, begyndte at spille med musklerne i Helsingør-området. Foto: Palle Høj

80 unge har deltaget i exit-samtaler på halvt år

Helsingør - 14. februar 2017

Indtil videre har to unge fra kommunen valgt at deltage i et egentlig exitprogram, fremgår det af redegørelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Forrige år var Helsingør-området ganske hårdt ramt af spændinger mellem bandegrupperinger som særligt Bandidos og Loyal to Familia. Særligt sidstnævnte var i færd med at rekruttere nye støtter og medlemmer - blandt andet på Vapnagaard. Det var en del af baggrunden for, at det fra politisk hold i Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget blev besluttet, at der skulle oprettes en EXIT-koordinator i løbet af 2016. I september blev funktionen oprettet, og der er siden blevet bevilliget midler til at gøre ordningen permanent ved det seneste budgetforlig, som blev indgået i efteråret.

To er gået i rigtigt exit

På et fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget fik medlemmerne en orientering om exitprogrammets første fem måneder.

Heraf fremgik det, at kommunens exitkoordinator havde haft omkring 80 samtaler med unge om muligheden for at komme ud af bandemiljøet. Det er dog langt fra det samme som, at de unge vælger at indgå i et decideret exitprogram, fremgår det af mødereferatet.

Således er der endnu kun underskrevet et egentlig program med to unge, som er sendt i exit i andre kommuner. Samtidig støtter koordinatoren yderligere to til tre borgere, som går i seriøse overvejelser om at forlade det kriminelle miljø helt. Derudover har koordinatoren også været i kontakt med unge fra miljøet på offentlige ydelser, som vil have hjælp til at komme i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse.

Kommuner hjælper hinanden

Mens Helsingør Kommune altså har sendt to yngre mænd i exit i andre kommuner, for at de skal have mulighed for at starte på en frisk, så har kommunen samtidig modtaget to andre borgere fra andre kommuner, som er gået i exit i Helsingør, fremgår det af referatet.