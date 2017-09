52-årig mand bedraget af falsk it-ekspert

Han blev i fredags ved 10-tiden ringet op af en engelsk-talen de mand med indisk accent, der præsenterede sig om medarbejder ved Microsoft. Han kunne se, at der var noget galt med den 52-åriges computer, så han skulle lige downloade et program, så it-eksperten kunne overtage styringen og finde fejlen. For at få adgang til at komme ind i systemet blev den 52-årige også nødt til at give medarbejderne sin NEM-ID.