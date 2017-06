50 år med vind i sejlene

I år er det 50 år siden, Ålsgårde Surf- og Sejlklub så dagen lys. Klubben blev grundlagt som sejlklub i 1967, og i starten byggede og sejlede medlemmerne Snipe-joller. Senere blev det til optimistjoller, som blev bygget i bagerens kælder under Favør, og på et tidspunkt kunne klubben kalde sig Danmarks største klub for optimistsejlere.

Byggeriet af klubhuset gik i gang for 40 år siden og i midten af 80'erne rykkede surferne ind, da medlemstallet havde ramt bunden. I dag er Ålsgårde Surf- og Sejlklub nordkystens største surfklub og tæller mere end 200 medlemmer. Blandt aktiviteterne er sommerens surfskole, weekendens mikro-surfhold for de helt små samt et generelt fællesskab omkring interessen for windsurf, paddlesurf og SUP.