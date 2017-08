HSOK arrangerer hvert år Ophelia kvindeløbet. I år den 15. august fra klubgården på Gl. Hellebækvej. Foto: Kurt Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: 50 år med orienteringsløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

50 år med orienteringsløb

Helsingør - 13. august 2017 kl. 15:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

26. august fejrer Helsingør Ski- og Orienteringsklub, HSOK, sine første 50 år. HSOK har gennem mange år været et markant indslag i Helsingørs idrætsliv. Ikke blot med skiløb og orienteringsløb, som navnet antyder, men i de seneste år også med en aktiv løbeafdeling, der arrangerer både kvindeløb, cross-løb, samarbejder med Helsingør Dagblad om løbetræning og medvirker ved afviklingen af Kronborg-stafetten. Også motionscykelløb er på programmet og tidligere har man også arrangeret triathlonstævner i Helsingør.

Første orienteringsløb i 1939

Med hensyn til orienteringsløb er klubben i Helsingør en af Danmarks ældste, med en fortid som en del af Helsingør Roklub, hvor man allerede i 1941 oprettede en ski- og orienteringssektion efter at man i 1939 havde løbet det første åbne orienteringsløb i Teglstrup Hegn.

I 1963 havde roklubbens ski- og orienteringsafdelingen vokset sig så stor, at man havde et ønske om et klublokale lidt tættere på skoven end roklubben på Færgevej. Helsingør kommune kunne imidlertid ikke imødekomme dette ønske, idet ski- og orienteringsafdelingen ikke var en selvstændig forening.

Skulle have været P-plads

I forbindelse med Helsingør Golf Clubs flytning til et nyt klubhus længere ude ad Gl. Hellebækvej blev golfklubbens hidtidige klubhus i ejendommen Lille Godthåb ledig i 1967, og man havde i forbindelse med bygningen af Helsingør Hallen planer om at rive bygningerne ned og anvende arealet til parkeringsplads.

Gennem et af klubbens medlemmer, Ove Krogh Hansen, der var medlem af byrådet, blev klubben opmærksom på dette, og rettede en personlig henvendelse til borgmester Sigurd Schytz, som var positiv overfor ideen om at anvende lokalerne som klubhus for HSOK og et par andre idrætsforeninger, hvis blot man dannede en selvstændig ski- og orienteringsklub. Dette resulterede i, at Helsingør Roklubs ski- og orienteringsafdeling i 1967 i fuld fordragelighed blev udskilt af roklubben, og Helsingør Ski- og Orienteringsklub, HSOK, blev dannet.

Klubgården er den faste base

Gennem de forløbne 50 år har HSOK udviklet sig medlemsmæssigt og aktivitetsmæssigt med en fast base i den markante, røde klubgård på Gl. Hellebækvej. Hver dag året rundt er der aktiviteter med udgangspunkt i klubgården. Ski- og orienteringsløbere og motionister af begge køn og i alle aldre - de ældste aktive er over 90 år - benytter klubgården til omklædning og klubaktiviteter, og klubben har for egne midler og med støtte fra foreningen HSOKs Venner udbygget faciliteterne, så de i dag lever op til et moderne klubhus.

Jubilæumsfestival for alle

For at fejre de første 50 år arrangerer HSOK den 26. august 2017 en jubilæumsfestival, hvor alle medlemmer og venner inviteres med til at fejre klubben. Der startes lørdag eftermiddag med både åbne klubmesterskaber i orienteringsløb samt et 5 km cross-løb. Begge med samlet start. Målet, hvor der er god plads til publikum, er på 'trekanten' for enden af Gl. Hellebækvej. Kl. 17.00 er der en ligeledes åben reception i klubgården for medlemmer, samarbejdspartnere og venner af klubben. Det hele afsluttes med en aftenfest i et telt i klubbens baghave, hvor der vil være både underholdning og en fin menu.

Med arrangementet håber HSOK at markere sig som en aktiv og moderne del af Helsingørs idrætsliv med plads til endnu flere medlemmer.