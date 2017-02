48-årig anholdt to gange første gang med jernrør i hånden

En 48-årig mand fra Helsingør, som ganske ofte optræder på døgnrapporten fra Nordsjællands Politi havde mandag den sjældne fornøjelse at optræde i to tilfælde på oversigten over døgnets begivenheder.

Klokken 11.27 fik politiet anmeldelse om, at den 48-årige narkomantype havde været inde på en privat mands grund på Mads Holms Vej og rodet i hans sager. Han blev anholdt med et jernrør i hånden og blev taget med på politigården til afrusning i nogle timer.

Men klokken 19.30 var den gal igen. Politiet fik anmeldelse om, at der fra et kælderrum i en boligblok på Blichersvej var blevet fjernet nogle ting, som var flyttet over i et nærliggende kælderrum. Og en nøgle på stedet ledte politiet direkte frem til den 48-åriges lejlighed, hvor man fandt yderligere tyvekoster. Så nu er han sigtet for tyveri.