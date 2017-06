450 fartsyndere slipper for bøder

En medarbejder i færdselspolitiet indtastede en forkert dato på fartmålerkameraet, da han gjorde udstyret klar i vejsiden på Hornbækvej i Kvistgård for at knipse fartsyndere, den 14. november sidste år, skriver Helsingør Dagblad.

Der skulle have stået 14. november 2016, men der stod en andet dato - om det var datoen før eller efter eller en helt tredje er ikke oplyst, men fejlen gentog sig selv under de følgende tre dages målinger.

- Det betyder, at vi opgiver at forfølge sagerne og bødeforlæggene havner i papirkurven, og ikke i bilisterne e-bokse, siger politikommissær Kim Bruun fra færdselspolitiet ved Nordsjællands Politi til Helsingør Dagblad.

Han oplyser at 450 fartsyndere dermed går fri. Det svarer til at statens bødekasse taber omkring en million kroner, da der var dobbelt op på bøderne for fartoverskridelser gennem vejarbejdet.

- Den civilt ansatte operatør tastede forkert, og det får os nu til at indskærpe detaljerne for alle vore fartkameraoperatører, så fejlen kan undgås i fremtiden. Jeg kan dog ikke garantere at det ikke kan ske igen, så længe datoen skal indtastes manuelt på kameraerne, siger Kim Bruun.

Han fortæller at det samme er sket tidligere, men at han i sine mange år ved færdselspolitiet ikke kan mindes at det har været nødvendigt at kassere så stort et antal bøder efter en fartkontrol.

BRØD: Selv om færdselspolitiet ikke er glade for at skulle fritage så mange fartsyndere for deres retmæssige bøder, så er beslutningen om at fraflade bødeforlæggene alligevel forbundet med en vis grad af stolthed.

- Jeg finder det påskønnelsesværdigt og opløftende for retssystemet, at enhver form for tvivl om målingernes korrekthed straks kommer den mistænkte til gode, siger Kim Bruun.

Men det ville også have været meget tids- og ressourcekrævende at føre bevis for, at alle målingerne blev foretaget på en anden dag end den anførte.