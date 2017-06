3R fra Byskolen vandt trafikugen

Torsdag formiddag blev 3R fra Byskolen overrasket, da repræsentanter for Politiet, Danmarks Tekniske Museum og Helsingør Kommune trådte ind i klassen for at hylde årets vinderklasse. Med sig havde de en stor speciallavet lagkage, som klassen straks fik lov til at kaste sig over. Derudover fik vinderklassen en stor gylden vandrepokal med klassens navn indgraveret.