300 kvadratmeter bolig-butik fyldt med god kvalitet

Da Jonathan Witzke, 33 år, så Berthelsens tidligere pejsebutik i Hovedvagtstræde var han ikke et sekund i tvivl: her kunne der indrettes en lækker butik med møbler, kunsthåndværk og interiør i det hele taget - og sådan blev det. Første december slog Jonathan dørene op til butikken, som har fået familiens efternavn Witzke, og her kan man på 300 kvadratmeter fordelt på tre etager lade sig inspirere. For netop indretning gør Jonathan meget ud af.

Hans far, Jarl Witzke drev i mange år den legendariske Botikken i Hellerup. I dag har han sit eget interiørfirma som han driver hjemme fra privaten på Stokholmsvej i Espergærde. Og far og søn har meget ud af den sparring, de kan give hinanden.

- Jeg var træt af, at alting gik så stærkt, og ville hellere sælge noget, som folk kunne blive glade for i lang tid.

- Jeg kom til en møbelbutik i København og fik lov at drive den på de præmisser, jeg synes er rigtige. Det vil sige, at man ikke oplevede udsalg i tide og utide. Og det kommer man heller ikke til her i Helsingør. Butikken i København blev sådan en succes, at den ekspanderede med fire nye butikker, så noget må jeg jo have gjort rigtigt, smiler Jonathan.