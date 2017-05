Et besøg af politiet var et »wake up call« for den dømte i sagen. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: 29-årig dømt for at sprede børneporno Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

29-årig dømt for at sprede børneporno

Helsingør - 26. maj 2017 kl. 04:45 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mand fra Helsingør delte næsten 3.000 videoer på nettet med andre pædofile, skriver Frederiksborg Amts Avis. En 29-årig mand med bopæl i Helsingør er ved en tilståelsessag ved Retten i Helsingør blevet idømt 8 måneders betinget fængsel for i gennem en periode i foråret og sommeren 2016 at have benyttet fildelingsprogrammet »E-mule« til at søge efter børnepornografisk materiale på internettet, og derved downloadet og delt hele 2.865 videosekvenser samt 17 pornografiske billeder af børn under 18 år.

Lidt under halvdelen af videoerne var i den kategori 1, som er den »mildeste« kategori, hvor der er tale om solobilleder af børn, men der var også tale om 42 sekvenserne i den mest alvorlige kategori, som eksempelvis omfatter voldtægter.

I retten forklarede den 29-årige, som har et fast job, at han straks slettede de værste videoer, og ikke var interesseret i videoer i den værste kategori. Ifølge forklaringen afgivet til retten, så havde han ikke tidligere interesseret sig for børne

porno.

Han understregede også, at han ikke havde til hensigt at videreformidle video og billeder, hvilket han imidlertid gjorde ved at benytte fildelingstjenesterne på den måde han gjorde.

Indlagde sig selv

25. juli bankede politiet imidlertid på døren i mandens lejlighed og ransagede den. Og det var et »wake up call« forklarede den i dag 29-årige i retten, og valgte med det samme at kontakte Sexiologisk Klinik på Rigshospitalet, og indlagde sig på psykiatrisk afdeling på Hillerød Hospital.

Årsagen til, at dommeren besluttede at gøre den 8 måneder lange dom betinget var, at den 29-årige ikke tidligere var dømt for lignende forbrydelser samt et hensyn til mandens generelle helbredsproblemer.

Straffen blev gjort betinget af, at den dømte ikke foretager sig noget strafbart i en prøvetid på to år, underlægger sig tilsyn af kriminalforsorgen og passer eventuel psykiatrisk behandling, fremgår af dommen.