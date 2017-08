22-årig afpressede mand for 130.000 kroner

En 22-årig mand blev onsdag varetægtsfængslet i 14 dage, da han er sigtet for at have afpresset en jævnaldrende mand for 129.700 kroner, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tilbage i juli i år blev en ung mand anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, efter at han angiveligt sammen med en ven havde afpresset en ung mand med brasiliansk baggrund i Helsingør for næsten 130.000 kroner.

Dengang fandt dommeren ikke, at der var tilstrækkeligt belæg for at varetægtsfængsle manden, der dog fortsat er sigtet.

Tirsdag aften blev hans medsammensvorne, en 22-årig dansk mand med brun hud, kortklippet hår og tatoveringer, så anholdt og fremstillet i grundlovsforhør.

Fremmødet af familie og venner var stort, da grundlovsforhøret blev indledt ved 10-tiden, men de måtte alle vente udenfor, da anklager Line Rosberg begærede dørlukning, hvilket trods protester fra forsvareren og pressen blev godkendt af dommer Ida-Louise Apostoli.

Det betyder også, at store dele af sagens detaljer er mørklagt, inklusive den 22-åriges forklaring.

Klart står det dog, at sigtelsen går på afpresning mod den brasiliansk-fødte unge mand, som skal være fundet sted fra april til juni i år. De to mænd skal have afpresset ham for 9.700 kroner, som han har betalt, og yderligere 120.000 kroner.

Anklager Line Rosberg oplyser, at den 22-årige mand onsdag blev varetægtsfængslet i 14 dage.