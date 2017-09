Sådan så det ud for et år siden, da borgmester og bestyrelsesformand i Foreningen Det Sociale Netværk, der står bag Headspace, Benedikte Kiær indviede Helsingør-afdelingen sammen med stifter og nuværende protektor Poul Nyrup Rasmussen. Foto: Headspace Foto: Picasa

200 unge har benyttet sig af anonyme samtaler

Helsingør - 13. september 2017

Mere end 200 unge har i årets løb lettet deres hjerte til en ansat eller frivillig i Headspace i Helsingør, der slog dørene op i august sidste år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Ensomhed, identitetskrise, konflikt i familien, kærestesorger, selvmordstanker. De emner, der bliver diskuteret i den anonyme rådgivning i Headspace ved Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør, spænder bredt. Det kommunalt-støttede private tilbud findes i en lang række danske kommuner og har til formål at give unge nogen at dele svære emner med anonymt. Tilbuddet slog dørene op i Helsingør i august sidste år, og siden da har mere end 200 unge lettet deres hjerte til Headspaces medarbejdere. Det viser en evaluering af årets gang, som bliver forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget i Helsingør i denne uge.

Nina Jürs, der er leder tilbuddet i Helsingør er godt tilfreds med det første år, hvor fokus især har været på at udbrede kendskabet til Headspace.

- Vi har besøgt alle skoler i kommunen med elever i vores målgruppe, altså fra 6. til 9. klasse, og besøgt alle gymnasier. Derudover har vi forsøgt at skabe synlighed med flyers og gratis is. Jeg synes vi er lykkedes ganske godt med det, siger Nina Jürs.

Drengene tør godt

Én af de ting, som Nina Jürs hæfter sig ved, når hun kigger tilbage på året, er det overraskende høje antal drenge, der har benyttet tilbuddet. På landsplan er der en klar overvægt af piger, som benytter sig af Headspace, men sådan er det ikke i Helsingør.

- I starten havde vi faktisk flere drenge end piger, og nu er det cirka 50/50. Det er svært at sige, hvorfor lige præcis vi har mange drenge, men det er absolut glædeligt, da de som regel er sværere at tiltrække til tilbud som det her, siger Nina Jürs.

De tre emner, som de unge oftest henvender sig omkring, er ifølge afdelingslederen identitetskrise, ensomhed og familiekonflikter.

- De fleste unge, der kommer her, er en 18, 19. 20 år. Altså lige i den alder, hvor man pludselig selv skal tage ansvar for sit liv, vælge en vej og finde sin identitet. Det kan vi mærke, at mange af samtaler kredser om, siger Nina Jürs.

En god forretning

Helsingør Kommunes aftale med Headspace gælder til og med september 2018, hvor den skal genforhandles. I øjeblikket støtter kommunen med 1.133.000 kroner årligt, hvilket dækker en tredjedel af udgifterne til drift samt to deltidsstillinger. Udover disse og Nina Jürs tæller Headspaces Helsingør-afdeling to fuldtidsansatte og 14 frivillige. Og stod det til Nina Jürs måtte der gerne være flere frivillige, der meldte sig under fanerne.

Skal man tro en rapport udarbejdet af firmaet Incentive, kommer pengene, som Helsingør Kommune poster i Headspace, tilbage igen og mere til.

Ifølge rapporten kan besparelsen ved at fange den unges problemer i opløbet ligge hvor som helst mellem 200.000 og 1.600.000 kroner årligt.

Nina Jürs mener det er godt, at Headspaces værdi bliver konkretiseret, men samtidig der er ting, man ikke kan sætte beløb på.

- Hvis vi skal spare den enkelte for de personlige problemer, som han eller hun, går og kæmper med, så er det rigtigt meget værd. Det kan ikke sættes i kroner og ører, siger Nina Jürs.