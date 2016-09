20 ansatte sendt hjem efter metal-konkurs

Den hæderkronede drejeemne- og metalvirksomhed Yuksel Turntech A/S, som blev grundlagt helt tilbage i 1969 af turkiskfødte Yuksel Caglar i Fredensborg, og som siden 1985 har ligget på Oldenvej i Kvistgård, blev i sidste uge taget under konkursbehandling.

Yuksel Turntech i Kvistgård er taget under konkursbehandling. Kurator arbejder på at sælge virksomheden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Kuratur er advokat Andreas Kærsgaard Mylin, som er partner hos Accura Advokater, og han oplyser, at de omkring 20 medarbejdere onsdag i sidste uge blev sendt hjem. For tiden arbejder kuratoren på et helt eller delvist salg af konkursboet.

- Vi håber, at vi kan genansætte medarbejderne, når et salg falder på plads, siger Andreas Kærsgaard Mylin.

På bankens nåde

Imidlertid har de seneste år været svære for virksomheden, fremgår det af det seneste årsregnskab fra selskabet, som blev offentliggjort i juni, og dækkede regnskabsåret 2015. I regnskabet, der viste et underskud på lidt over 3,8 millioner kroner efter skat, tog revisionen forbehold for den fremtidige drift, og det fremgik også af ledelsesberetningen, at selskabet trods betydelige nedskæringer og indskrænkninger af produktionen i høj grad var afhængig af bankens, nærmere bestemt FIH Erhvervsbanks, velvilje.