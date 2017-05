19-årige Karoline Hallengren fra Espergærde har udgivet sin anden bog med hjælp til ældre til at kommunikere digitalt. Foto: Presse

19-årige Karoline: Vær ikke bange for de sociale medier

Helsingør - 23. maj 2017

19-årige forfatter Karoline Hallengren fra Espergærde hjælper ældre med at kommunikere med unge digitalt. Nu er hun aktuel med en ny bog om sociale medier, skriver Frederiksborg Amts Avis. »Pling!«. Skærmen på mobiltelefonen på spisebordet lyser op. Brillerne hentes frem af skuffen, hovedet lænes tilbage i forsøget på finde den afstand, hvor skærmens indhold står nogenlunde klart, inden en enlig pegefinger betroes opgaven med både at finde den modtagne besked frem og svare på den. Mange unge med familiemedlemmer over 50 år kender formentlig følelsen af at sidde med himmelvendte øjne i ren fascination af, hvor langsomt mor eller far håndterer en smartphone. Men mens Generation Y nærmest har fået de digitale evner og sociale medier ind med modermælken, er det en helt ny og kompliceret verden for den ældre generation. Det var baggrunden for, at den dengang 18-årige gymnasieelev fra Espergærde, Karoline Hallengren, sidste år udkom med bogen »Du skal bare trykke dér«, der på pædagogisk vis forklarer læseren, hvordan man anvender sin smartphone, computer og internettet. Karolines mor og mormor havde de samme teknologiske udfordringer, som så mange andre af den ældre generation, og da hun blev træt af at forklare tingene, samlede hun svarene på alle deres hyppige spørgsmål i 32 sider lang manual. Efter en snak med forlaget Turbine skulle den manual udmønte sig i en reel bogudgivelse, der bl.a. kom på bestsellerlisten for faglitteratur.

Vil forbinde unge og gamle

Nu er Karoline Hallengren så klar med en opfølger til debutsuccesen. Den har fået titlen »Det er nemt at være på« og fokuserer på, hvordan man gebærder sig på Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat og Skype.

- Sidste sommer bliver jeg kontaktet af Turbine, som vil høre om jeg er interesseret i at lave en opfølger. Det er gået rigtigt godt med den første bog, så jeg siger ja og går straks i gang med at tage noter til den nye bog, selvom vi er på ferie i USA, siger Karoline Hallengren.

Den 19-årige Espergærde-pige har i øjeblikket sabbatår, hvor meget af tiden ved siden af arbejdet i Magasin på Kongens Nytorv går med promovering af bogen. Det er dog ikke fordi, at drømmen om at blive forfatter er det, der fylder mest, når hun går om hænger tøj på plads.

- Jeg kunne godt tænke mig at udgive en 3'er, men jeg ved ikke om jeg ser mig selv som forfatter på lang sigt. Mit mål med de her bøger er at skabe en bro mellem den ældre og den yngre generation. At lære bedsteforældre at bruge Facebook og Skype giver dem mulighed for i større grad at være i kontakt med deres børnebørn og følge med i deres liv, siger Karoline Hallengren.

Selv starter hun på filmhøjskole i Ebeltoft til august, hvor hun vil holde kontakten med familien gennem de sociale medier. Hun håber, at hendes bøger kan hjælpe andre familier med at gøre det samme, og måske overbevise nogle af dem, som ikke bryder sig om teknologi og sociale medier.

- Jeg tror, at en modvilje mod det nye kan skyldes dels, at man er lidt bange for det ukendte og dels, at det er uoverskueligt at sætte sig ind i. I min bog tager jeg læseren i hånden og forklarer tingene på en letforståelig måde uden en masse fancy, nymodens ord. Det håber og tror jeg er noget, der virker.

Den gode idé

»Det er nemt at være på« udkom i handelen d. 28 april, og for Karoline Hallengren er det en speciel oplevelse at kunne skrive to bøger på CV'et som teenager.

- Det er både syret og fedt at have udgivet to bøger som 19-årig. Jeg tror, det helt simpelt det handler om at have den gode idé. Forlaget var meget klar på det, fordi det ikke var noget, der var set før. Derudover handler det om at investere den tid og energi, som det kræver, siger Karoline Hallengren, der brugte et halvt år på den første bog og godt tre måneder på nummer to.