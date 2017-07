17,5 millioner kroner til Team Danmark-aftale

Ved udgangen af i år udløber Helsingør Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark omkring, som blev indgået tilbage i 2014. Derfor har Byrådet på det seneste møde besluttet at indgå en ny samarbejdsaftale med Team Danmark på yderligere fire år, som kommer til at koste 4,4 millioner kroner i 2018 og i alt lidt over 17,5 millioner kroner til og med 2021.

Udvikler seks idrætsgrene

Det fremgår af den nye samarbejdsaftale, at man i samarbejdet skal udvikle seks idrætsgrene, som også er støttet af Team Danmark. Det drejer sig om håndbold gennem Helsingør IF, Svømning gennem Helsingør Svømmeklub, Fodbold gennem FC Helsingør, Atletik ved Helsingør IF Atletik, Tennis ved tennisklubberne i Helsingør og Espergærde samt golf i Helsingør Golfklub. I perioden vil kommunen have et særligt fokus på også at skabe et særligt talentudviklingsmiljø indenfor sejlsport i samarbejde med lokale klubber samt forbund på landsplan. Derudover vil man relancere udviklingsmiljøet i forhold tennis samt skabe større kvalitet i træningen af de ældst årgange i håndboldklubberne.