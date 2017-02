Se billedserie Den planlagte Kronborg Strandby set fra Helsingør Nordhavns nordre mole. Illustration: Arkitema Architects

160 liebhaver-boliger på vej direkte ud til stranden

Helsingør - 15. februar 2017 kl. 14:07 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten 10 års forsinkelse er ejerne af Tretorn-grunden direkte ud til stranden snart klar til at bygge 160 udsigtsboliger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Tilbage i 2007, da nullernes buldrende opsving var på sit højeste, solgte Helsingør Kommune grund og bygninger på den tidligere gummifabrik Tretorn for den rekordhøje sum af 135 millioner kroner til selskabet Ejendomsudvikling Kronborg Strand, der er ejet af pensionskasserne PBU og PFA samt WR Entreprise, hvoraf sidstnævnte ejer seks procent.

Siden da har grunden, som ligger direkte ud til Gummistranden og få hundrede meter fra Helsingørs indre bv, imidlertid ligget fuldstændig ubebygget hen.

Nu betyder den øgede efterspørgsel efter boliger i Hovedstadsområdet imidlertid, at projektet nu ser ud til at blive en realitet.

- Det er rigtigt, at vi vil sætte gang i projektet, og at der bliver tale det projekt, som hedder Kronborg Strandby, som der også ligger en lokalplan klar til, siger administrerende direktør Willy Rasmussen, WR Entreprise, til Frederiksborg Amts Avis.

Han fortæller, at man håber at kunne gå i gang med selve byggeriet inden jul.

I alt giver den eksisterende lokalplan mulighed for at bygge 160 lejligheder placeret i 25 punkthuse i op til 4,5 plan. Det står endnu ikke klart om der bliver tale om ejerlejligheder, som bliver sat til salg som projektsalg, eller der bliver tale om lejelejligheder.

- Det har bygherren endnu ikke besluttet, siger Willy Rasmussen.

Han fortæller også, at det vil komme til at tage omkring to år før hele byggeriet står færdigt.

Resultat af arkitektkonkurrence

Det oprindelige projekt, som blev sat til salg som projektsalg i 2008, var rent arkitektonisk et forholdsvis almindeligt byggeri bestående af en række lejlighedsblokke. Da dette projekt blev droppet efter manglende salg valgte bygherren et par år senere at udskrive en arkitektkonkurrence for grunden med deltagelse af de meget kendte arkitektfirmaer Henning Larsen Architects, Bjarke Ingels Group, BIQ, og Arkitema. Det var arkitekterne hos Arkitema, som i 2011 vandt konkurrencen med projektet Kronborg Strandby. Dette projekt danner også grundlag for den gældende lokalplan for grunden.

30 millioner for dyrt

Frederiksborg Amts Avis har tidligere beskrevet, hvordan selskabet bag Kronborg Strandby sidste år oplyste til kommunen, at grunden blev købt omkring 30 millioner kroner for dyrt i forhold til, at byggeriet ville kunne blive rentabelt. Med andre ord er det ikke nødvendigvis sådan, at byggeriet bliver en overskudsforretning. Der kan således blive tale om, at selskabet bag projektet må nøjes med at reducere sit tab.

