Den 12 ton tunge maskine, en Munktell no. 3209 fra 1926, har en 1-cylindret totaktsmotor, der kører på råolie. Vejtromlen har kørt i Ringkøbing Amts vejvæsen frem til 1960erne, og den kører stadig på Danmarks Tekniske Museum mindst en gang om året. Foto: Danmarks Tekniske Museum Foto: Christoffer Askman

15 kunstnere starter på stort eksperiment

Helsingør - 03. juli 2017 kl. 15:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15 kunstnere fra ind- og udland mødes 3. juli på Danmarks Tekniske Museum. En 12 tons tung damptromle spiller en vigtig rolle. I hele juli måned arbejder de 15 kunstnere med temaet 'Drømmen om at flyve' i museets store hal under forskellige tiders manifestationer af drømmen om at flyve, helt fra det græske sagn om Ikaros der fløj for tæt på solen over den danske opfinder Ellehammers første fly fra 1906 til museets moderne jagerfly.

Kunstnerne arbejder på hver deres fortolkning af temaet og på et fælles værk. De bedste arbejder vil fra den 4.-6. august blive omsat til tryk af den 12 tons tunge vejtromle. Herefter vil trykkene blive udstillet på museet frem til november.

Større end i USA Den fire uger lange workshop ledes af den anerkendte amerikanske kunstner Rob Swainston, der netop har afsluttet en tilsvarende workshop i USA, hvor trykkene dog blev udført med en noget mindre tromle. I Helsingør bliver ambitionerne sat op, når 2x3 meter store træstykker bliver omsat til træsnit og trykt ved hjælp af museets Munktell vejtromle fra 1926.

- Vi skaber et internationalt møde mellem kunst og teknik, når kunstnernes værker bliver underkastet vejtromlens kraft, der tidligere har anlagt veje med sort asfalt. Samtidig inspirerer vi kunstnernes tolkning ved hjælp af de mere end 30 forskellige flykonstruktioner, vi har på Danmarks Tekniske Museum. At snitte i træ og trykkunsten er håndværk, der minder os om vores historie i en tidsalder, hvor mere og mere bliver digitalt, siger museets direktør Jesper Buris Larsen.

Hyldest til trykkekunsten Den italienske multimediekunstner Elisabetta Saiu er drivkraften bag workshoppen, der arrangeres i samarbejde med Helsingør Kommunes initiativ Kunst og Byrum.

- Vi er stolte af at kunne samle 15 internationale kunstnere til en fire ugers master class i Helsingør. Eventen er en hyldest til trykkekunsten, der på trods af hårdt pres fra elektroniske medier stadig betager mennesker over hele kloden som noget stærkt, virkeligt og håndgribeligt, siger Elisabetta Saiu.

I perioden fra den 3. juli til den 2. august er der dagligt mulighed for at møde og tale med kunstnerne, der arbejder på museet mandag, tirsdag og onsdag klokken 11-17. Endvidere er der mulighed for at møde og tale med workshopleder Rob Swainston og kunstnerne Jake Ingram og Russ Spitkovsky samt arrangør Elisabetta Saiu.

Se damptromlen i aktion I dagene 4.-6. august bliver kunstværkerne trykt på Danmarks Tekniske Museum ved en åben event, hvor vejtromlen forvandler træsnit og papir til tryk i flere farver.

Danmarks Tekniske Museum ønsker med deltagelsen i projektet at engagere befolkningen i en debat om problemstillinger og etiske dilemmaer ved den teknologiske udvikling i dag og i morgen.

Helsingør kommunes projekt Kunst og Byrum blev sat i søen i 2012 for at skabe kunst for folk, der hvor de er, at tage kunsten ud af institutionen og ud på gaden og møde folk.

I de foregående år har projektet skabt kæmpe vægmalerier med temaer som værftstiden, Sundtoldtiden og havet omkring os. Resultatet af projektet kan også ses i to tidligere mørke tunneler på Vapnagaard, som er blevet farverigt udsmykket.

