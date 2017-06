130.000 kroner uddelt fra fond til grundlovsmøde

De fordeler sig med 15.000 kroner til afvikling af festlighederne på Flynderupgård på grundlovsdag, 5000 kroner til støtte til arbejdet i Marienlyst Slots venner, 10.000 kroner til Snekkersten Skotterup Sejlklub til støtte til fortsat udvikling af Stand Up Paddle, 10.000 kroner til Stejlepladsgruppen, Skotterup Strand til indkøb af erstatning for »Grethes bro«, 10.000 kroner til Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn til støtte til renovering af skibets dampdrevne almenpumpe, 25.000 kroner til Foreningen Klub Liv & Motion til støtte til åbningsceremoni og andre sideevents ved Special Olympics Idrætsfestival 2018, 10.000 kroner til Foreningen Undtagelsen til støtte til markering af 75-året for redningen af de danske jøder, 10.000 kroner til Helsingør Roklub til støtte til inventar til klubbens bygning, 5000 kroner til Sundtoldens Venner til uddannelse af de frivillige og anerkendelse af den frivillige indsats på Sundtoldmarkedet ved et festligt arrangement, 10.000 kroner til Børnehavebørn på Flynderupgård til støtte til børnehavebørns oplevelse af et gammelt gårdkøkken og Flynderupgårds andre velsignelser, og 5000 kroner til hver af fire idrætsforeninger i Espergærde, som har fokus på ungdomsaktiviteter. Modtagerne er Espergærde IF Gymnastik, Espergærde Basketball Klub, Øresundskystens Rideklub og Løbeklubben Puls 3060.