- Vi fik intet at vide om cyklist-besparelse

Sidste års vindere af »Vi cykler til arbejde«-kampagne var de ansatte hos Konventum, LO-Skolen. Fra i år har kommunen imidlertid droppet støttem til den traditionsrige cyklist- og motionskonkurrence.

Først for nylig fik Cyklistforbundet at vide, at Helsingør kommune har stoppet tilskuddet til »Vi cykler til arbejde«-kampagnen«, skriver Frederiksborg Amts Avis. Antallet af besparelser og nye tiltag i det seneste budgetforlig indgået af K, S, DF, V, R og SF fylder mange sider, og langt fra hele indholdet er kendt i den brede offentlighed.

Derfor havde Dansk Cyklistforbunds formand Lars Andreassen heller ikke hørt noget som helst om, at Helsingør Kommune med virkning fra i år havde fjernet støtten på 68.000 kroner om året til den lokale del af den landsdækkende kampagne »Vi cykler til arbejde«, som i en lang årrække, faktisk hele 18 år, er blevet støttet med kommunale midler.

- Jeg fandt først ud af det, da jeg skulle begynde at forberede årets kampagne, siger Lars Andreassen.

Han og cyklistforbundet mener, at beskeden kommer på et kritisk tidspunkt, hvor cyklismen er under pres.

- Antallet af cyklister i trafikken er faldende over hele landet med undtagelse af de store byer. Vi cykler til arbejde er en kampagne, der sætter fokus på at få flere til at cykle. Når Helsingør Kommune ikke længere vil være en del af kampagnen, er man indirekte med til at fjerne fokus fra problemet med, at der er færre, der tager cyklen - en tendens, som Helsingør Kommune bør tage alvorligt, siger Lars Andreassen.

Tomme ord?

Han mener også, at det giver et indtryk af, at cyklismen mest er med som »fine ord« i de kommunale strategier.

- Helsingør Kommune vil gerne sætte fokus på cyklingen og flytte persontransporten fra biler til cykling og gang, det står i stort set alle kommunens publikationer - blandt andet lokalplaner og lignende. Vi cykler til arbejde er en væsentlig kampagne for at nå målet om flere på cykel, og ved at trække sig fra kampagnen, sender Helsingør Kommune et signal om, at det ikke længere er et mål - og det er det vel stadig ... eller hvad?, lyder det fra foreningen.

Prioriterer anderledes

Det er Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, som har stået for kampagnen fra politisk hold, og her forklarer formand Jens Bertram(K), at man er ked af, at informationen ikke er nået frem til foreningen.

Han forklarer samtidig, at man har valgt at prioritere andre motionsaktiviteter som »rigtige mænd« for voksne mænd og »jump for fun« for børn.

Derudover fremhæver udvalgsformanden, at tilslutningen til kampagnen er faldet fra 116 hold i 2013 til 70 hold sidste år.

Endelig er det dog ikke nødvendigvis slut med kampagnen og konkurrencen Vi Cykler til arbejde, da forvaltningen i Center for By, Land, og Vand fortsat vil hjælpe med at reklamere for konkurrencen overfor det lokale erhvervsliv.

Endelig har forvaltningen oplyst, at man vil lave en kampagne for at tage cyklen i juni til august, når der er en stor ombygning af kystbanen, hvor der går togbusser i stedet for tog.