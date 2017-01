"Vinterlys" i Borup

"Vinterlys" er navnet på årets første udstilling i Borup Kulturhus, hvor Skovbo Kunstforening har inviteret kunstnerparret Hanne Sie og Joseph Salamon til at vise deres værker.

I 2002 afholdt Skovbo Kunstforening sin første skulpturudstilling i Møllelundparken. De to kunstnere, der viste skulpturer var Joseph Salamon og Peter Hesk Møller. Udstillingen blev startskuddet til skulpturparken og senere kunstvandringen gennem Borup. Nu kommer Joseph Salamon igen til Borup. Denne gang sammen med sin kone Hanne Sie.

Joseph Salamon

har haft en omtumlet tilværelse. Han er født i Transsylvanien (Rumænien) i 1932. Den del af familien, der havde overlevet jødeforfølgelserne emigrerede i 1947 til Israel. I 1954 rejste han til Milano for at studere ved kunstakademiet, og han ernærede sig ved rengøring og statistarbejde på La Scala Operaen. Han var med i forestillinger sammen med bl.a. Maria Callas

Efter studier i Bukarest og Israel blev han uddannet på Breda-akademiet i Milano hos Marino Marini og Giacomo Manzù og efterfølgende i Rom. Her giftede han sig med den danske keramiker og billedkunstner Hanne Gaarde Thomsen, og de flyttede sammen til Danmark, hvor Joseph Salamon afsluttede sin uddannelse på Kunstakademiet hos Gottfred Eickhoff. Joseph Salamon blev skilt, og har siden giftet sig med sin nuværende hustru billedkunstneren Hanne Sie.

Joseph Salamon har haft en omfattende udstillingsvirksomhed og udført en lang række udsmykningsopgaver i bl.a. Farum, Værløse, Slangerup, Holocaust-monumenter i København og Jerusalem, Tingporten i Viborg, Jyske heste i Skive, portal på Islands Brygge og Søndersøportalen i Viborg.

Ud over skulpturer med træ, marmor, granit, bronze og kobber som foretrukne materialer, har han også arbejdet med grafiske værker udført som både træsnit, kobbertryk, radering, litografi og serigrafi.

Hanne Sie

er født i 1955 og er elev af Joseph Salamon og Alfio Bonanno i begyndelsen af 80´erne. Hun arbejder med maleri, skvarel, kridt, grafik og skulptur. Hanne Sie debuterede i 1989 på Kunstforeningen Limfjordens Censurerede Efterårsudstilling i Struer. Hun har modtaget en række priser bl.a. Diploma of Exellence i The 1. Biennal of Contemporary Art, London samt prisbelønnet af EUROPOL, Den Haag i 1911. Hanne Sie har udstillet på en lang række gallerier og er repræsenteret på flere museer i Danmark og udlandet. Hun har foretaget flere studierejser i det sydlige Europa, hvis klare lys har inspireret til mere elller mindre abstrakte arbejder i lyse klare farver. Hendes formsprog har ofte udgangspunkt i naturindtryk.

Der er fernisering på udstillingen i Borup søndag 15. januar kl. 14-16, hvor begge kunstnere vil være til stedeog gerne vil i dialog med et kunstinteresseret publikum. Udstillingen kan ses på lørdage og søndage kl. 14-16 frem til 12. februar.